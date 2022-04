A derrota do Atlético-GO por goleada de 4 a 0 para o Red Bull Bragantino-SP, no domingo (17), pela Série A, doeu internamente, entre elenco, comissão técnica, direção e torcida. Mas a cura da dor passa por um resultado positivo no próximo jogo, nesta quinta-feira (21). O Dragão recebe o Cuiabá-MT, às 21h30, pela 3ª fase da Copa do Brasil.

A ordem é buscar uma vitória para jogar mais tranquilo na volta, na capital mato-grossense, no dia 11 de maio. Os dois clubes do Centro-Oeste se enfrentam pela primeira vez na Copa do Brasil e Dudu, lateral do Dragão, acredita que é preciso vencer em casa, no Estádio Antonio Accioly, para curar as "feridas" do último revés.

Leia também:

+ Torcida do Liverpool canta em homenagem a Cristiano Ronaldo

+ Atlético-GO inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá

"Creio que, depois de uma derrota como esta que sofremos (4 a 0 do RB Bragantino), é bom até ter um jogo em cima do outro porque você já vira a chave. É uma competição (Copa do Brasil) mata-mata, tem de estar totalmente concentrado, lamber as feridas que ficaram do último jogo e já ir para cima do Cuiabá-MT", sugere o jogador atleticano, que terá de se desdobrar na marcação, diante do adversário, sobre dois ex-jogadores do Atlético-GO que poderão estar em campo: o lateral Ígor Cariús e o atacante André Luís.

Como será mandante, o Dragão terá de propor o jogo, buscar o gol, adiantar as linhas de marcação e pressionar o adversário no campo de defesa dele. "É jogo mata-mata, são 180 minutos, mas, se fizermos bom jogo e levarmos um bom resultado para o jogo de volta, temos totais condições de sairmos classificados", previu Dudu, que afirma estar vivendo no time atleticano a melhor fase da carreira dele.

Segundo o lateral atleticano, o caminho da reabilitação passa pela repetição do que a equipe vinha fazendo nos jogos anteriormente e em que manteve invencibilidade de 13 partidas (nove vitórias e quatro empates) em partidas válidas pelo Goianão, Copa Sul-Americana, Série A e Copa do Brasil, na qual o Dragão jogará contra o Cuiabá-MT.

"Temos de fazer o que vínhamos fazendo. Dentro de casa, é pressionar o adversário, colocar a bola no chão e jogar, pressioná-los a todo instante, colocar intensidade, o que é uma grande virtude da nossa equipe. Fazendo isso, temos grandes chances de sair vitoriosos", acredita o lateral rubro-negro.

O Atlético-GO jogará em casa pela Copa do Brasil na quinta-feira (21) e no Brasileirão no domingo (24), com o Botafogo. Depois, sai para o terceiro jogo válido pela Sul-Americana, no Chile, contra o Antofagasta, na quarta-feira (27). São três partidas consideradas difíceis e decisivas. Mas cada uma será vivenciada na sequência, conforme o calendário.

"Temos de viver jogo a jogo, estamos em três competições e são três competições de extrema importância para nós e que serão muito difíceis. Agora temos o Cuiabá-MT e temos de esquecer tudo o que passou contra o Bragantino. Claro que doeu ontem (segunda-feira, 18), está doendo hoje (terça, 19), mas já temos de pensar no Cuiabá-MT e nos impor dentro de casa, buscar a vitória a todo instante", ressaltou Dudu.