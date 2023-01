Após ter negociações avançadas com o Goiás, o lateral direito Michel Macedo, de 32 anos, optou por seguir no Ceará para a disputa da temporada de 2023. O jogador chegou a alinhar sua rescisão contratual com a diretoria alvinegra para ficar livre e fechar com o Goiás, mas nesta terça-feira (3) houve recuo na decisão.

Michel Macedo é um nome que agrada o técnico Guto Ferreira e, por isso, o Goiás buscou a contratação do atleta. O lateral direito possui vínculo com o Ceará até o fim de 2023 e a rescisão com o clube cearense era a saída encontrada para que o jogador assinasse com o atleta em definitivo. A negociação acabou não se concretizando.

Desta forma, o Goiás deverá seguir no mercado em busca de uma peça para a lateral direita. O desfecho inesperado na negociação com Michel Macedo amplia a dificuldade que o time esmeraldino tem encontrado para assinar com um lateral direito. O clube goiano já esteve com Calegari, do Fluminense, na mira e estava interessado em Raúl Lozano, lateral do Patronato, da Argentina.

Sem concluir essas negociações, o Goiás segue com Maguinho como principal opção para a lateral direita. Além do jogador, que terminou a temporada de 2022 como titular, o técnico Guto Ferreira pode improvisar o meia Diego no setor, ou voltar a utilizar Apodi na função em que o jogador ficou mais conhecido. Em 2022, Apodi funcionou como um ponta pelo lado direito.

