Esporte Lateral rescinde contrato e deixa o Vila Nova Alex Silva solicitou a rescisão de contrato após receber uma proposta de um clube do futebol do Irã

O lateral direito Alex Silva rescindiu o contrato com o Vila Nova e já deixou o time colorado. O vínculo do jogador de 28 anos era válido até o final da Série B, deste ano. Ele era titular na posição, que agora terá Moacir, Pedro Bambu e Diogo como opções. Alex Silva recebeu uma proposta de um clube do Irã e vai finalizar a negociação no país do Oriente Médio após c...