O lateral direito Rodrigo Soares se prepara para disputar, neste domingo (22), o segundo clássico dele pelo Atlético-GO. Natural de Porangatu-GO, o jogador é um dos poucos jogadores dos dois clubes nascidos em Goiás e valoriza a disputa local.

Para ele, a parte física do Dragão é um dos trunfos do clube no Goianão, pois o elenco começou a pré-temporada um pouco mais cedo e isso tem auxiliado o time, que venceu três jogos disputados com os gols marcados no segundo tempo. O lateral não vê isso como único aspecto, mas espera que possa sair de campo com a vitória num “jogo diferente”.

“O clássico por si só já é um jogo diferente, mexe com o jogador de forma diferente. No lado do Vila Nova, há jogadores que estão supermotivados e com qualidade para ganhar o jogo, assim como do mesmo jeito aqui têm”, frisou o lateral atleticano, que aos 14 anos se mudou para Goiânia. Revelado na base atleticana, agora ele experimenta a atmosfera dos clássicos e acredita que o Dragão está fisicamente forte para disputar outro jogo importante.

“Na parte física, em que as equipes estão patinando um pouco, o Atlético-GO tem conseguido manter ritmo alto, de intensidade nos jogos. Isso é mérito da preparação física do clube, que vem trabalhando forte. O clássico é decidido muitas vezes no detalhe e a parte física é um detalhe. Isso não quer dizer que vamos lá correr, correr e ganhar o jogo. O futebol não é só isso. Mas é claro que é um trunfo que nós temos no campeonato”, destacou Rodrigo Soares, poupado pela comissão técnica na quarta-feira (18), na vitória sobre o Iporá fora de casa.

Segundo ele, vencer um clássico é sempre bom e o Atlético-GO pretende conquistar mais uma vitória neste domingo (22). “O clássico sempre mexe com o torcedor, com a cidade. Assim como contra o Goiás, é um jogo que é bom de vencer, pois é muito difícil. Viemos numa fase vencedora e queremos continuar, pois vai aumentando a responsabilidade. Trabalhar com vitórias é bem melhor do que com resultados negativos”, avalia o jogador.

Ele disputou o Goianão, como profissional, somente pelo Grêmio Anápolis, em 2015. Depois de atuar no exterior e no Juventude-RS ano passado, Rodrigo Soares retorna ao futebol goiano e acredita que os times do interior têm se preparado melhor. “Neste ano, o calendário é bem apertadinho, mas faz parte e temos de nos adaptar. Os clubes do interior estão evoluindo na forma de jogar, se portar. Isso é bom e valoriza o campeonato, dificulta para os times grandes e torna mais atrativo o campeonato para o torcedor. Creio que a tendência é só melhorar."