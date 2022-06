Esporte Lateral vê melhora no Vila Nova após chegada de Dado Cavalcanti Bruno Collaço entende que o time colorado passou a jogar mais no campo de ataque e espera que estratégia resulte em gols nos próximos jogos

O lateral esquerdo do Vila Nova, Bruno Collaço, acredita que algumas situações de jogo tiveram evolução no clube colorado após a chegada do técnico Dado Cavalcanti. O jogador, que seguirá como titular, agora espera que o modelo de valorização da posse de bola e que resulta em mais chances ofensivas, dê resultado com gols. “A gente vem trabalhando muito forte com o professor Dado (Cavalcanti). Acredito que a gente ve...