Lateral vê Vila Nova ansioso no ataque e espera evolução para time sair do Z4

O lateral Willian Formiga acredita que os jogadores do setor ofensivo do Vila Nova vivem período de ansiedade que tem impedido o time goiano de marcar gols na Série B. A equipe vilanovense tem o pior ataque, com oito gols, ao lado de CSA, Guarani e Ponte Preta. Sob comando do técnico Dado Cavalcanti, o clube ainda não marcou gol com bola rolando. Não é por falta...