Esporte LDU x Atlético-GO: um ponto para fazer história Dragão vai a Quito, no Equador, para encarar a LDU e pontuar na busca pela classificação às oitavas de final

O Atlético-GO precisa de um ponto para fazer história nesta terça-feira (24). O Dragão visita a LDU no encerramento da fase de grupos da Copa Sul-Americana com a missão de pontuar para garantir classificação inédita às oitavas de final do torneio, após mudança no formato de disputa. A decisão para o time rubro-negro será disputada no Estádio Casa Blanca, a partir das 21...