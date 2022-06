Um gol contra (a favor do Botafogo), um gol marcado na derrota para o Vila Nova (3 a 2) e uma expulsão nas 15 partidas disputadas. Este é o saldo da apagada passagem do uruguaio Leandro Barcia, de 29 anos, pelo Atlético-GO. O jogador está se transferindo para a Ponte Preta, que disputa a Série B e não faz boa campanha na competição.

Leandro Barcia não foi sequer relacionado pelo técnico Jorginho nos últimos jogos. A última atuação dele foi na vitória de 1 a 0 sobre o Antofagasta (Chile), pela Copa Sul-Americana, no dia 17 de maio. Ele deve viajar para se apresentar ao novo clube neste final de semana.

Aos poucos, o chamado "ataque do Mercosul", formado pelo paraguaio Brian Montenegro, o uruguaio Leandro Barcia e o argentino Diego Churin, foi desfeito no Dragão após a chegada de Jorginho. Só resta agora Churin, que tem sido elogiado pelo treinador e atuado na maioria dos jogos, a não ser os da Copa do Brasil, pois jogou pelo Grêmio.

Leandro Barcia complementou a recuperação física dele no CT do Dragão, mas se mostrou bem distante do atacante que fez boas partidas pelo Goiás, em 2019, ao lado dos atacantes Michael e Rafael Moura.

Sem Brian Montenegro e Leandro Barcia, o Atlético-GO procura no mercado opções para o ataque. Kelvin, que estava no ABC, já treina no clube, mas só poderá atuar a partir do dia 19 de julho, quando poderá ser inscrito.