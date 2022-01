O atacante Leandro Barcia, de 29 anos, participa da pré-temporada do Atlético-GO, que o contratou por empréstimo. O clube pretende que o jogador tenha boa regularidade em 2022 depois de um 2021 com lesões no segundo ano do atleta pelo Sport.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Leandro Barcia prometeu honrar a camisa e agredeceu o esforço de quem o levou para o Dragão.

"Fala, torcida atleticana. Obrigado pelo recebimento. Estou muito feliz de estar aqui, um clube muito grande, com estrutura muito boa. Quero agradecer a todos que fizeram sua parte para eu estar aqui. Vou dar o melhorar para honrar a camisa", falou o atacante.

Leandro Barcia passou as últimas duas temporadas no Sport. Em 2021, esteve na campanha do rebaixamento do clube pernambucano à Série B, mas sofreu com lesões e não teve regularidade.

O jogador está na pré-temporada que o clube faz antes de estrear no Campeonato Goiano, no dia 26 de janeiro, às 20h30, contra o Crac, no Antonio Accioly.