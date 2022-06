Esporte LeBron James se torna primeiro jogador de basquete em atividade na lista de bilionários da Forbes A fortuna de LeBron é estimada em 1 bilhão de dólares (R$ 4,78 bi), de acordo com a Forbes

LeBron James se tornou o primeiro jogador de basquete a integrar a lista de bilionários da Forbes enquanto ainda está em atividade nas quadras. O astro do Los Angeles Lakers, quatro vezes campeão da NBA e com 18 nomeações ao 'All-Star', conseguiu o feito aos 37 anos. A fortuna de LeBron é estimada em 1 bilhão de dólares (R$ 4,78 bi), de acordo com a Forbes. Michae...