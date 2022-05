Esporte Leclerc é o mais rápido do 1º dia do GP de Mônaco Depois de liderar o TL1, o monegasco cravou 1min12s656 no TL2

Correndo em casa, o monegasco da Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido do 1º dia de treinos livres do GP de Mônaco da Fórmula 1, nesta sexta-feira (27). O piloto de 24 anos, que já tinha terminado na ponta na primeira sessão, cravou 1min12s656 no TL2, registrando a melhor volta do circuito de rua de Monte Carlo. O companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, ficou ...