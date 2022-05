Esporte Leclerc é o mais rápido no 1º treino livre do GP de Mônaco O top 3 dos mais rápidos ainda teve Sergio Pérez (Red Bull), com 1min14s570, e Carlos Sainz (Ferrari), com 1min14s601

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP de Mônaco da Fórmula 1, na manhã desta sexta-feira (27). O monegasco cravou 1min14s531 na melhor volta no circuito de rua de Monte-Carlo. O top 3 dos mais rápidos ainda teve Sergio Pérez (Red Bull), com 1min14s570, e Carlos Sainz (Ferrari), com 1min14s601. Max Verstappen, da Red Bull, ...