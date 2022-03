Esporte Leclerc desbanca Verstappen e larga na pole no GP do Bahrein; Hamilton é 5º Corrida no Circuito Internacional do Bahrein começa às 12 horas (de Brasília) deste domingo (20) e abre a temporada da Fórmula 1 deste ano

Charles Leclerc superou o atual campeão mundial Max Verstappen e garantiu, neste sábado (19), a primeira pole position na temporada 2022 da Fórmula 1. O monegasco da Ferrari fez o melhor tempo da classificação no GP do Bahrein com 1min30s558 e vai largar na primeira posição. Verstappen (Red Bull) completa a primeira fila, seguido por Carlos Sainz (Ferrari) e Serg...