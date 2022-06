Esporte Leclerc faz o melhor tempo e garante a pole position do GP do Azerbaijão Charles Leclerc foi para cima e conseguiu superar o tempo dos adversários ao marcar 1min41s359

Charles Leclerc, da Ferrari, é o pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão. Com 1min41s359, ele fez o melhor tempo deste sábado (11) no Circuito Urbano de Baku e garantiu o primeiro lugar na largada da oitava corrida da temporada 2022 do Mundial de Fórmula 1. Sergio Perez e Max Verstappen completaram as três primeiras posições. Com o resultado, Charles Lecler...