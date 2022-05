Esporte Leclerc fica com a pole em Mônaco após acidente no fim Piloto da Ferrari cravou tempo de 1min11s376 no circuito de rua de Monte-Carlo

Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar na pole position no GP de Mônaco da Fórmula 1. Correndo em casa, o monegasco anotou o melhor tempo, neste sábado (28), no treino classificatório no circuito de rua de Monte-Carlo com 1min11s376. Na reta final do Q3, Sergio Pérez, da Red Bull, rodou e bateu sozinho. Carlos Sainz, da Ferrari, vinha atrás, não conseguiu evitar...