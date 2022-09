Charles Leclerc liderou a dobradinha da Ferrari, nesta sexta-feira (2), no segundo treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1. O monegasco foi o mais rápido da sessão e fez o melhor tempo do dia com 1min12s345. Carlos Sainz (1min12s349) e Lewis Hamilton (1min12s417), da Mercedes, completaram o top 3.

O dia não foi dos melhores para a Red Bull. No primeiro treino livre, Max Verstappen teve problemas na caixa de câmbio, parou o carro na pista e deu adeus à sessão. Já no segundo treino, o holandês fez apenas o oitavo tempo. Sergio Pérez foi o sétimo na primeira sessão e o 12º na segunda.

No começo do segundo treino livre, Sainz e Verstappen se alternaram na ponta. O espanhol se manteve mais tempo com o melhor tempo até ser superado por Leclerc a pouco menos de 30 minutos para o término da sessão. Ninguém bateu o tempo do monegasco até o cronômetro zerar.

O segundo treino livre ainda teve Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, perdendo o controle. Ele foi parar na caixa de brita, o que resultou em bandeira vermelha para retirar o carro do japonês a 12 minutos do fim. A sessão foi reiniciada quando só restavam quatro minutos no relógio.

Os pilotos voltam para a pista do circuito de Zandvoort neste sábado (3), às 7h (de Brasília), para o terceiro treino livre. A classificação ocorre às 10h.

MERCEDES FAZ DOBRADINHA NO 1º TREINO LIVRE

As duas sessões desta sexta contaram com dobradinhas. Antes da Ferrari liderar no segundo treino, a Mercedes marcou os dois melhores tempos no primeiro treino livre. George Russell foi o mais rápido com 1min12s455, seguido por Lewis Hamilton (1min12s695).