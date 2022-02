Esporte Leclerc lidera segundo dia de testes da F1 em Barcelona; Hamilton é lanterna O monegasco fez a marca de 1min19s689, registrado com pneus da gama C3. Mais cedo, o australiano Daniel Ricciardo cravou 1min20s335

Após a McLaren ter dominado os treinos da Fórmula 1 do início da manhã desta quinta-feira (24), Charles Leclerc superou o melhor tempo até então e terminou o segundo dia de testes em Barcelona com a volta mais rápida. O monegasco fez a marca de 1min19s689, registrado com pneus da gama C3. Mais cedo, o australiano Daniel Ricciardo cravou 1min20s335 e, até então, lidera...