Esporte Leclerc roda, se recupera e garante pole do GP da Espanha O resultado acaba com a hegemonia da Mercedes, que desde 2013 largava na ponta na Espanha

Depois de dominar todos treinos livres do fim de semana, o atual líder do mundial de pilotos da Fórmula 1, Charles Leclerc, da Ferrari, superou o calor na Espanha, os 47ºC do asfalto e um erro no Q3 para garantir a pole position do GP da Catalunha. Na manhã deste sábado (21), ele marcou 1min18s750 no treino classificatório e terá a companhia de Max Verstappen, da Red B...