Esporte Leclerc se sobrepõe a Verstappen e vence o GP da Áustria Verstappen, que dominou os treinos classificatórios, terminou a prova na segunda colocação, seguido de Lewis Hamilton

Charles Leclerc, que largou na segunda posição no GP da Áustria neste sábado (10), fez três ultrapassagens durante a prova sobre o pole position, Max Verstappen, e garantiu sua terceira vitória na temporada. O atual líder do ranking mundial estava sofrendo pressão de Carlos Sainz no circuito de Spielberg, casa da Red Bull, quando a Ferrari teve um problema no mot...