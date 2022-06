Esporte Leclerc supera Red Bulls e é o mais rápido do dia no Azerbaijão O monegasco cravou 1min43s224 na melhor volta no Circuito Urbano de Baku, neste final de semana, até aqui

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido do dia, nesta sexta-feira (10), após o segundo treino livre do GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O monegasco superou as duas Red Bulls na segunda sessão ao cravar 1min43s224 na melhor volta no Circuito Urbano de Baku. No primeiro treino livre, Sergio Pérez, da Red Bull, liderou com 1min45s476, mas terminou em segundo na seg...