Esporte Leclerc vence GP do Bahrein, e temporada da F1 começa com dobradinha da Ferrari Piloto monegasco lidera o campeonato pela primeira vez e esteve na primeira posição durante quase toda a corrida de abertura do ano

Foi com ótimo desempenho da Ferrari que começou a temporada 2022 da F1. A escuderia italiana conseguiu uma dobradinha no GP do Bahrein, no domingo (20), com vitória do monegasco Charles Leclerc, seguido pelo espanhol Carlos Sainz. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, completou o pódio. Leclerc, que lidera o campeonato pela primeira vez, esteve na primeira posiçã...