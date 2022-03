Esporte Leclerc volta a liderar segundo treino livre O último treino livre acontece neste sábado (26), às 11h (de Brasília), e o classificatório para conhecer o grid de largada da corrida é às 14h

Mais rápido no primeiro treino na Arábia Saudita, Charles Leclerc, da Ferrari, voltou a liderar no segundo treino livre do GP da Arábia Saudita da Fórmula 1. O monegasco cravou o tempo de 1min30s074. O Top 3 foi completo por Max Verstappen, da Red Bull Racing, com 1min30s214, e o companheiro de equipe de Leclerc, Carlos Sainz, com 1min30s320. O segundo treino livr...