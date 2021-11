Esporte Leila Pereira atropela velhas lideranças e é eleita presidente do Palmeiras Candidata única, a empresária foi eleita no fim da tarde para ser a presidente alviverde pelos próximos três anos. Ela será a primeira mulher mandatária do clube em 107 anos

Leila Mejdalani Pereira, 57, avisou pelas redes sociais que neste sábado (20) haveria distribuição de pipoca, picolé e algodão doce, além de sessões de massagem e brinquedos em um espaço infantil na sede do Palmeiras. Tudo gratuito. A dona da Crefisa, principal patrocinadora do time, almejava o voto dos conselheiros. Candidata única, a empresária foi eleita no fim...