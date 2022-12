O atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles estão fora da Copa do Mundo. Os dois passaram por exames neste sábado (3), dia seguinte à derrota para Camarões pela última rodada da fase de grupos, e foram constatadas lesões no joelho direito de ambos. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Globo.com e confirmada pela reportagem.

Tite não poderá chamar substitutos. Isso só poderia acontecer até 24 horas antes da estreia.

Com a situação dos dois, o Brasil termina a primeira fase do Mundial com cinco problemas de contusões. Além deles, Neymar, Alex Sandro e Danilo também se machucaram.

O trio, no entanto, ainda tem chances de atuar na competição. Eles serão reavaliados no treino deste sábado, que vai indicar se eles poderão ou não jogar as oitavas de final contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (5).

Dos três, a situação que inspira mais cuidados é a de Neymar. Após sofrer uma entorse no tornozelo direito no jogo de estreia, contra a Sérvia, ele deverá fazer um treino com bola pela primeira vez neste sábado para saber como vai reagir.

Já a recuperação de Gabriel Jesus deverá durar um mês. Apesar de o período não ser longo, é suficiente para deixá-lo fora do torneio no Qatar.

A situação de Alex Telles, por sua vez, é mais delicada. Ele deixou o gramado chorando, foi consolado por seus companheiros e pode precisar passar por uma cirurgia. O atleta foi substituído no segundo tempo do jogo contra os camaroneses após se chocar com um adversário.

Neymar segue como dúvida

O médico da comissão técnica da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou após o jogo contra Camarões que ainda não há certeza sobre a volta de Neymar para a próxima partida, nesta segunda-feira (5), contra a Coreia do Sul no estádio 974, em Doha, capital do Qatar.

O atacante teve uma entorse no tornozelo durante a estreia contra a Sérvia, quando sofreu uma lesão ligamentar na região. Desde então, está fazendo tratamento constante com eletroterapia e crioterapia para acelerar sua recuperação.

Lateral sem opções

O primeiro lateral a se machucar foi o direito Danilo, da Juventus, na partida de estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. Ele teve uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

Em seguida, foi a vez do lateral esquerdo Alex Sandro, também da Juventus, que sentiu lesão no músculo do quadril esquerdo, no segundo jogo da seleção na Copa, contra a Suíça.

Os dois atletas ainda se recuperam das contusões. Contra Camarões, Alex Telles foi quem sentiu o joelho direito e deixou o campo chorando.

O único lateral em condições de jogo é o veterano Daniel Alves, 39, que começou a partida desta sexta.