Esporte Lewandowski é eleito melhor jogador do mundo pelo segundo ano consecutivo Artilheiro marcou 41 gols em 29 jogos da liga nacional na última temporada, quebrando recorde do alemão Gerd Muller

Quando Cristiano Ronaldo foi escolhido o melhor do mundo pela quinta vez, em 2017, Robert Lewandowski ironizou a eleição em sua conta no Twitter. Era um inconformismo do atacante com a repetição dos mesmos nomes, ano após ano. Por uma década, a partir de 2008, os vencedores foram apenas o português ou Lionel Messi, algo que começou a incomodar outros atletas de pon...