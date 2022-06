O piloto Lewis Hamilton usou o Twitter para, primeiro, tirar uma onda com tons de ironia do ex-piloto Nelson Piquet que o chamou de "neguinho". Após compartilhar um tuíte que pedia para que ele simplesmente escrevesse "Quem é Nelson Piquet" e saísse da rede social, o britânico respondeu: "Imagine".

Na sequência, pediu por mais respeito: "Vamos focar em mudar a mentalidade", postou, em português. "É mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Eu fui cercado por essas atitudes e fui alvo minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação", rebateu.

Vamos focar em mudar a mentalidade — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022

Um vídeo de 2021, em que Nelson Piquet analisa um acidente no Grande Prêmio da Inglaterra entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, voltou circular e vem causando polêmica nas redes. Em determinado momento, o ex-piloto chama o heptacampeão mundial de Fórmula 1 de "neguinho".

Em entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira, Piquet criticou Hamilton por não ter tirado o pé logo na primeira volta do GP da Inglaterra na curva Copse, uma das mais famosas de Silverstone. O fato aconteceu em julho do ano passado, quando os dois disputavam a liderança da competição. Piquet, que é sogro de Verstappen, namorado da filha Kelly, acusou o inglês de ter feito uma "pu** sacanagem".

Ele ainda comparou a batida dos carros com a confusão que tinha acontecido com Ayrton Senna e Alain Prost na largada do Grande Prêmio do Japão em 1990. "O neguinho meteu o carro e não deixou [o outro piloto desviar]". O Senna não fez isso. O Senna saiu reto. O neguinho deixou carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele foi que só o outro se fu*** [ Verstappen].Fez uma pu** sacanagem", disparou Piquet.