O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou que as quatro principais competições da entidade (Libertadores, Sul-Americana, Libertadores Feminina e Recopa) terão um aumento na premiação a partir deste ano.

O Goiás é o único clube do futebol goiano que estará em uma competiçãocontinental em 2023. O clube esmeraldino ganhou esse direito por ter terminado o último Brasileirão em 13º lugar.

O Goiás, que estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana, como todos os clubes brasileiros na competição, vai faturar mais de acordo com as vitórias que conseguir.

O valor para jogos em casa é o mesmo (US$ 300 mil - R$ 1,578 milhão), mas cada clube vai receber bônus de US$ 100 mil (R$ 526 mil) por vitória que conquistar. Dessa forma, cada equipe termina a fase de grupos com pelo menos US$ 900 mil (R$ 4,734 milhões).

A fase oitavas de final teve premiação aumentada de US$ 500 mil para US$ 550 mil (2,893 milhões), mas as fases seguintes continuam com o mesmo valor: US$ 600 mil (R$ 3,156 mihões - quartas), US$ 800 mil (R$ 4,208 mihões - semi), US$ 2 milhões (10,52 milhões - vice-campeão) e US$ 5 milhões (R$ 26,3 ilhões - campeão).

DETALHES DAS MUDANÇAS

Ao todo, a entidade vai pagar US$ 300 milhões (R$ 1,57 bilhão) em prêmios aos clubes participantes dos torneios, valor 23% maior em relação ao desembolsado em 2022:

- Para a Libertadores, foram destinados US$ 207 milhões (R$ 1,08 bilhão)

- Na Sul-Americana, a Conmebol pagará US$ 77,8 milhões (R$ 408 milhões)

- A Libertadores Feminina também terá bônus maior, de US$ 3,3 milhões (R$ 17,3 milhões)

- Por fim, os prêmios da Recopa serão de US$ 2,7 milhões (R$ 14,1 milhões)

Os outros US$ 10 milhões (R$ 52,3 milhões) serão destinados a outros torneios das associações

Curiosidade: segundo Alejandro Domínguez, o vencedor da Libertadores pode acumular um valor de US$ 30 milhões (R$ 157 milhões) apenas em prêmios

