Esporte Liga dos campeões: veja o que está em jogo na última rodada de grupos Jogos de terça (7) e quarta-feira (8) definem os últimos cinco classificados ao mata-mata

A última rodada da fase de grupos da Liga dos campeões acontece nesta terça-feira (7) e quarta-feira (8), e definirá os últimos cinco classificados ao mata-mata. Dentre os já campeões do torneio, talvez a situação mais preocupante seja a do Barcelona. A equipe está na segunda posição do Grupo E, com sete pontos. Na quarta, às 17h (horário de Brasília), enfrenta o ...