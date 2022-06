Esporte Liibra começa nesta quinta-feira (16) com participação de 24 equipes Competição terão partidas disputadas nas praças do Avião e as finais estão marcadas para a Praça do Trabalhador, no dia 9 de julho

A Liga Internacional de Basquete de Rua (Liibra) começa nesta quinta-feira (16) com a disputa de 17 partidas na Praça do Avião, em Goiânia. O torneio é organizado pela Central Única das Favelas Goiás (CUFA GO). A competição, que é considerada como o maior evento do esporte, entre jovens da periferia do País, terá a participação de 24 equipes, entre times masculinos e femininos...