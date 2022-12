O destino do atacante Lincoln, de 21 anos, pode não ser o retorno ao Japão. O jogador tem vínculo junto ao Vissel Kobe. O atacante tem sido especulado como possível reforço do Goiás para a próxima temporada.

A informação sobre o interesse esmeraldino em Lincoln, que foi revelado nas categorias de base do Flamengo, é da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. A diretoria esmeraldina não comentou sobre o assunto.

Lincoln deixou o Flamengo no início de 2021 após ser vendido ao Visse Kobe, do Japão. No clube japonês, onde foi companheiro de equipe do espanhol Andrés Iniesta, o jovem centroavante não conseguiu se firmar.

Em 2022, o Cruzeiro acertou a contratação de Lincoln, por empréstimo, junto ao clube japonês com contrato até o fim de 2023.

Na Raposa, Lincoln não conseguiu se firmar entre os titulares do time campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e marcou apenas um gol em nove jogos, além de ter distribuído duas assistências. De acordo com a Rádio Itatiaia, o Cruzeiro estuda a devolução imediata do jogador, mas clubes brasileiros estão interessados na permanência do atacante no Brasil e um deles seria o Goiás.