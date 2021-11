Esporte Lionel Messi conquista a Bola de Ouro pela sétima vez O polonês Robert Lewandowski, 33, foi o segundo colocado, enquanto o ítalo-brasileiro Jorginho, 29, foi o terceiro na eleição

Lionel Messi, 34, venceu nesta segunda-feira (29) a sua sétima Bola de Ouro, prêmio dado pela revista francesa France Football ao jogador eleito como o melhor da temporada 2020/21. Premiado na cerimônia realizada no Théâtre du Chatelet, em Paris, na França, o craque do PSG ampliou a vantagem sobre Cristiano Ronaldo, com quem ele rivaliza por prêmios individuais. O port...