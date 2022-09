O jornalista André Rizek anunciou Aloísio Chulapa como novidade para o time de comentaristas do grupo Globo para a Copa do Mundo no Catar. O ex-jogador vai ser juntar aos apresentadores Magno Navarro e Igor Rodrigues no "Tá na Copa", versão para Mundial do programa do Sportv "Tá na Área".

Grafite, que também faz parte do grupo de comentaristas da emissora, brincou ao ouvir o nome de Chulapa como parte integrante do trio: "Vai dar ruim". O "Tá na Copa" promete manter o estilo irreverente que os apresentadores colocaram como marca do "Tá na Área".

O anúncio foi feito nesta terça-feira (20), em coletiva de imprensa realizada pela Rede Globo em São Paulo para informações sobre a transmissão do Mundial, que começa no dia 20 de novembro.

Além de Chulapa, o atual técnico do Avaí Lisca integrará o time. Ele participará do programa apresentado por Tiago Leifert exclusivamente no GloboPlay.

"Queria compartilhar minha alegria de estar de volta à Globo para a Copa. Comecei a fazer jornalismo esportivo por causa da Copa. A nossa ideia é estar no ar a partir das 15 horas. A gente vai fazer um programa com um resumo de tudo o que aconteceu no dia, é tudo o que a pessoa precisa saber. Depois, a gente faz o jogo das 16h e assim segue", comentou Tiago Leifert, que participou do evento à distância.

"E para isso, teremos reforços... E se eu dizer que teremos junto o Tomás Freitas, um analista de desempenho. Então é um cara que sabe que o número não explica tudo, terá uma visão diferente. Teremos também o Lisca, é um cara muito inteligente, muito legal. Vai poder estar com o Tomás analisando e também teremos a Fernanda Colombo para arbitragem", concluiu o jornalista.

No Globoplay, o torcedor acompanhará a Copa em um formato diferente. São câmeras exclusivas com multiângulos. Além disso, a plataforma de streaming terá todos os jogos do Mundial em formato compacto de 50 minutos. "É um guarda-chuva de Copa do Mundo dentro do Globoplay", disse o narrador Everaldo Marques.

Galvão Bueno diz que ainda aparecerá na Globo após Copa

Galvão Bueno se emocionou ao comentar a proximidade da aposentadoria —sua última narração será a final da Copa do Mundo do Catar, em 18 de dezembro deste ano. O narrador falou sobre planos futuros em entrevista coletiva realizada pela emissora para anunciar a programação do Mundial.

Apesar de o contrato com a emissora se encerrar no fim deste ano, Galvão diz que há conversas entre ele e a direção esportiva da Globo para que sua permanência continue pontual em alguns programas. "Não farei mais nada em televisão se não for na Globo", afirma. "Estamos conversando sobre algumas participações pontuais. Não existe contrato ainda, mas quem sabe convites para falar algumas bobagens em alguns programas, não? Narração não faço mais, a última será em 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo. Mas outras coisas, quem sabe".

Vender emoção e ser equilibrista. É assim que Galvão Bueno descreve sua trajetória profissional, que já dura 50 anos. Sua primeira Copa do Mundo foi em 1974, coroada em 1990 com o grito de "É Tetra". "A pergunta a que mais tenho respondido é como estou me preparando. Eu vivo de juntar palavras. E se elas já começaram a me faltar aqui, imagine no meu último jogo? Não sei o que vou dizer", emociona-se o narrador.

"O único presente que eu gostaria de ter é a seleção brasileira ao meu lado na final dessa Copa do Mundo. Vai ser um momento muito forte na minha vida."

No mesmo evento, a emissora confirmou Ana Thaís Matos como a primeira mulher comentarista da Copa do Mundo da Globo. Além dela, Natália Lara e Renata Silveira protagonizaram os discursos em prol da igualdade entre homens e mulheres dentro do esporte. Galvão incentiva:

"A vitória das nossas narradoras e comentaristas é muito importante. Já deveria ter acontecido antes, e talvez alguns de nós sejamos culpados por essa demora", afirma.

ÚLTIMO "BEM AMIGOS" SERÁ TRANSMITIDO NA GLOBO

O programa que tem o nome inspirado no bordão de Galvão Bueno, o "Bem Amigos" não será mais transmitido após a saída do narrador. O último episódio da atração será no dia 14 de novembro, logo após o fim do Campeonato Brasileiro, e será televisionado tanto no SporTV quanto na Globo, pela primeira vez.

"O Bem Amigos nunca foi apresentado na Globo. O último será em 14 de novembro. No dia 13 termina o Brasileirão e no dia 14 terá o ultimo Bem Amigos, porque não tem como ter alguém que grita 'Bem Amigos' que não seja eu (risos). Ainda não sei o que terá de segunda à noite. No dia 14 de novembro, o 'Bem Amigos' sai da casa dele aqui e vai ser apresentado dos estúdios Globo e vai passar ao mesmo tempo na Globo e no Sportv. Será a primeira vez que isso acontece. Será um momento de emoção. Teremos muita gente bacana que andou pelo programa. Ta sendo tratado com grande carinho", disse Galvão.