O Atlético-GO poderá substituir três jogadores antes da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do São Paulo, no início de setembro. Além dos três atletas, o clube poderá também inscrever outro goleiro para o lugar de Ronaldo, que teve luxação no ombro direito, foi submetido à cirurgia no local e ficará fora dos jogos no restante da temporada.

A nova lista poderá se entregue à Conmebol até o dia 31 de agosto, um dia antes do primeiro jogo (1º de setembro) do torneio internacional. O Dragão jogará em Goiânia, no Serra Dourada.

O clube não definiu quais os jogadores escolhidos para entrar na nova lista nem os nomes dos três atletas que não mais serão relacionados.

Certo é que o goleiro Diego Loureiro, de 24 anos e que foi emprestado pelo Botafogo, será o substituto de Ronaldo. As opções para a posição serão Renan, Léo e Diego Loureiro.

Nas outras posições, a tendência é que Lucas Gazal (zagueiro), Rhaldney (volante) e Kelvin (meia atacante) sejam inscritos.

Willian Maranhão (atuou pelo Santos na Sul-Americana) e Emerson Santos (contundido e sem chances de atuar neste ano) não podem figurar na nova lista.

Na mesma situação, aparece outro goleiro recém-contratado, Pedro Paulo (ex-ABC), que se contundiu no treino de terça-feira (16) e só deverá voltar às atividades de campo nos próximos dias.