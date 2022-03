Esporte Liverpool leiloará camisas autografadas para ajudar ucranianos Entre as peças, estará a camisa do goleiro Alisson, titular no confronto contra o Norwich

O Liverpool leiloará as camisas usadas no jogo desta quarta-feira (2), contra o Norwich, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, e doará o dinheiro arrecadado para o povo ucraniano. As camisas serão autografadas pelos jogadores após a partida e leiloadas pela LFC Foundation (instituição de caridade do clube inglês). Entre as peças, estará a camisa do goleir...