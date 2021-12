Esporte Liverpool não contratará jogadores não vacinados, diz técnico Klopp Outros treinadores no país, como Steven Gerrard e Patrick Vieira, que comandam respectivamente Aston Villa e Crystal Palace, também já afirmaram que o status vacinal será levado em consideração

Com o avanço de casos de Covid-19 na Inglaterra e, especialmente, na Premier League, técnicos começaram a se pronunciar sobre a necessidade de vacinação. O alemão Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, disse que o clube não pretende contratar jogadores não vacinados. "Não estamos perto de contratar um jogador, mas pensei sobre isso e, sim, será um fator de influência, com ce...