Esporte Livro digital reúne "12 Histórias do Futebol Goiano" E-book do POPULAR resgata reportagens que estiveram em série histórica do jornal durante a pandemia

O e-book “12 Histórias do Futebol Goiano” está disponível a partir desta sexta-feira (10) na biblioteca do POPULAR. O jornal reuniu reportagens publicadas durante a pandemia de coronavírus, quando foi lançada a série “A lembrança é a melhor defesa”. Por meio dela, personagens, títulos, competições e partidas foram resgatados e retratados nas páginas do jornal.O novo...