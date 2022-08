A Copa do Mundo reúne craques, que atraem olhares do planeta e que, muitas vezes, atuam pelas principais equipes do mundo. Alguns exemplos são Neymar, Mbappé e Messi, do PSG, Cristiano Ronaldo, do Manchester United, e Karim Benzema, do Real Madrid. No Catar, porém, algumas referências de seleções chegam como atletas de clubes de mercados alternativos.

Luis Suárez, do Uruguai, Gareth Bale, do País de Gales, e Daniel Alves, do Brasil, fizeram história na Europa e hoje atuam em outros mercados. Nenhum, porém, deve ficar fora da Copa do Mundo por esse motivo. Os três são esperanças de nações.

O contexto de cada jogador, na seleção e momento da carreira, é parecido. Os três possuem mercado na Europa, mas não mais no alto escalação, como já fizeram por décadas. Isso, no entanto, não tirou a relevância deles em suas seleções. O trio busca nos novos clubes sequência para chegar em alto ritmo no Catar.

Gareth Bale foi um dos responsáveis por levar o País de Gales a sua primeira Copa do Mundo após 64 anos - no Catar, vão enfrentar Estados Unidos, Inglaterra e Irã pelo Grupo B. Luis Suárez é um dos jogadores mais importantes da história do Uruguai. Comandará a Celeste diante de Portugal, Gana e Coreia do Sul pelo Grupo H. Daniel Alves, por sua vez, é o maior vencedor de títulos da história do futebol e deve estar na lista de Tite no Brasil, que enfrenta Sérvia, Camarões e Suíça, no Grupo G.

O trio não teve contrato renovado com seus ex-clubes. Luis Suárez deixou o Atlético de Madrid e retornou ao seu clube de coração, o Nacional, que foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Atlético-GO. Gareth Bale deixou o Real Madrid e já disputou quatro jogos pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Já Daniel Alves saiu do Barcelona e está no Pumas, do México.

“Vejo situações diferentes. O Bale, enfim, vai ter sequência de jogos. Em nível diferente, mas vai jogar mais. Não fazia isso há algum tempo e, mesmo assim, quando defendia a seleção de Gales, chegava lá e jogava. Colocou Gales em posição de destaque na Europa e Copa do Mundo. Agora, vai ter oportunidade de jogar mais”, analisou o jornalista Mário Marra, dos canais ESPN e Fox Sports.

Assim como Gareth Bale, o atacante Luis Suárez é visto como a principal referência técnica do Uruguai. “O Suárez é um símbolo, jogador icônico e não tem substituto. Assim como o Bale, faz parte de um grupo em que não existem protagonistas além dele”, opinou o comentarista André Kfouri, também da ESPN e Fox Sports.

Os analistas entendem que, mesmo atuando em mercados alternativos e de níveis inferiores ao do futebol europeu, o trio deve chegar em alta no Catar se conseguir ter sequência. Dos três, apenas Luis Suárez ainda não começou uma partida como titular.

Os jornalistas concordam que o nome de Daniel Alves é citado até hoje porque a lateral direita se tornou um problema nos últimos anos para o Brasil por causa de ausência de jogadores que conseguissem jogar em alto nível de forma regular.

“No caso do Daniel Alves, tem a situação de ausência de jogadores que deem à atual comissão técnica a tranquilidade de convocar uma seleção sem ele. De um tempo para cá, não há laterais direitos, algo que a seleção brasileira quase sempre teve em fartura em sua história. Isso fez com que a situação mudasse demais e o Daniel, com quase 40 anos, é cogitado para jogar a Copa do Mundo”, concluiu André Kfouri.