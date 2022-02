Esporte Louzer no Atlético-GO: 'grande desafio, mas imensa oportunidade' Treinador assume Dragão nesta terça-feira (22) e estreia na quinta-feira (24)

Na chegada ao Atlético-GO, o técnico Umberto Louzer disse, nesta terça-feira (22), que o trabalho que pretende fazer no clube "é um grande desafio, mas é impensa oportunidade também". O treinador, que teve seu último trabalho no Sport em 2021, tem sua segunda experiência no futebol goiano, depois de comandar o Vila Nova em 2019 em apenas oito jogos. Na descrição de seu...