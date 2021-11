Esporte Luan Dias se machuca em treino aberto e vira dúvida no Goiás Jogador deixou a atividade na Serrinha mancando, com gelo no tornozelo direito

O meia Luan Dias se tornou dúvida no Goiás para o jogo decisivo contra o Guarani. O jogador machucou a região do tornozelo direito no treino aberto, nesta sexta-feira (19), na Serrinha. Luan se machucou no aquecimento. Ele recebeu atendimento médico no gramado, mas precisou deixar a atividade e assistiu o treino no banco de reservas após colocar gelo na reg...