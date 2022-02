Esporte Luan no Goiás: jogador se adapta a diversas funções Desafio será encontrar melhor encaixe em campo e provar que as lesões são situações que ficaram no passado

Na Serrinha, o meia-atacante Luan terá o desafio de encontrar o melhor encaixe em campo e provar que as lesões são situações que ficaram no passado. Em sua passagem pelo Atlético-MG, clube onde conquistou muitos títulos, Luan jogou no início de uma forma, mas depois se posicionou em um setor diferente do campo, como lembra o comentarista Mário Marra, dos Canais Disney. ...