Esporte Luan no Goiás: status de reforço de peso e passagem pelo estado quando jovem Luan chega com contrato de um ano e clube espera que vínculo se estenda. Jogador tem passagem por Quirinópolis e Goiatuba antes de ser profissional

Reforço de peso. Assim é avaliada a contratação do meia-atacante Luan, de 31 anos, que deve ser anunciado pelo Goiás como reforço para o restante da temporada com desejo de que a relação seja mais duradoura. Campeão da Copa Libertadores da América com o Atlético-MG em 2013, Luan coleciona mais títulos com o Galo mineiro como a Copa do Brasil de 2014, a Recopa Sul-Am...