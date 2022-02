Esporte Luan tem nome regularizado e já pode estrear pelo Goiás Meia-atacante, de 31 anos, teve contrado publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e ganha condição de jogo

O nome do meia-atacante Luan, de 31 anos, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o jogador já pode atuar pelo Goiás. Apesar de já estar regularizado, Luan deve esperar mais alguns dias para fazer a estreia no novo clube. O meia-atacante está realizando trabalho de condicionamento físico para se aproximar do estágio em que estão os out...