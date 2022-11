O técnico Luís Enrique considera que a Espanha é sim uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo no Catar, ressaltando a posição atual no ranking da Fifa e a preparação que a seleção do país fez para a disputa da competição.

Após a vitória de quinta (17) por 3 a 1 sobre a Jordânia no último amistoso antes da estreia contra a Costa Rica, que acontece na próxima quarta-feira (23), às 13h (de Brasília), o treinador minimizou a atuação, destacando a preocupação maior dos jogadores com a competição.

"Sem dúvida nenhuma somos (candidatos), somos a sétima seleção no ranking da Fifa e o nosso objetivo e nossa intenção é tentar jogar sete partidas, esse seria um bom sinal."

"Vejo a equipe muito bem, na verdade, vejo com o desejo necessário. Talvez, quando jogamos uma partida amistosa a tão poucos dias do início da Copa, não seja o melhor, porque o jogador tem a cabeça focada na Copa do Mundo, mas tudo correu bem e agora vamos nos preparar para a Costa Rica."