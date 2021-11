Esporte Luisa Stefani celebra top 10 do ranking como grande marco na carreira A paulistana de 24 anos ocupa a 9ª posição na lista da WTA (Associação do Tênis Feminino), após ganhar duas posições mesmo sem entrar em quadra

Pela primeira vez na carreira, a tenista brasileira Luisa Stefani aparece nesta segunda-feira (1º) dentro do grupo das dez melhores do mundo nas duplas. A paulistana de 24 anos ocupa a 9ª posição na lista da WTA (Associação do Tênis Feminino), após ganhar duas posições mesmo sem entrar em quadra. Isso ocorreu graças a descontos na pontuação de outras atletas que es...