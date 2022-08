O atacante Luiz Fernando deixou o Estádio Serra Dourada como o jogador mais decisivo do Atlético-GO após marcar dois gols sobre o Nacional (Uruguai) na noite desta terça-feira (9). Somando o outro gol que fez no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (Uruguai), o atacante atleticano marcou três vezes nos jogos que deixaram o Dragão entre os quatro classificados na Copa Sul-Americana.

Muito feliz por estar na condição de protagonista, Luiz Fernando disse ter a clareza de que tem a "oportunidade de fazer história na Copa Sul-Americana" e que a noite de gols pode ser definida como "espetacular".

Oportunista e dono de muita técnica para definir as jogadas, Luiz Fernando disse que os treinamentos com a comissão técnica têm sido importantes para que volte a balançar as redes.

"Isso aí nós treinamos bastante. Professor Joelton (Urtiga, auxiliar técnico), professor Jorginho (treinador), com a perna direita, a esquerda, o cabeceio. Fui feliz e pude marcar dois gols, com a direita e a esquerda", descreveu o jogador sobre o jogo desta terça-feira (9).

Após quatro meses de retorno ao Atlético-GO - a contratação dele foi anunciada no dia 9 de abril pela direção atleticana -, só agora Luiz Fernando repete a condição de jogador decisivo, como foi na primeira passagem pelo clube, de 2015 a 2017, quando costumava fazer gols entrando no segundo tempo.

"Fico muito feliz por esta noite, por marcar dois gols no Estádio Serra Dourada. Tenho a oportunidade de fazer história na Copa Sul-Americana. É uma gratificação (gratidão) enorme. Fico muito feliz. Este clube merece."

Mesmo que tenha sido expulso aos 45 minutos do segundo tempo, após se deixar levar pela provocação de um adversário, Luiz Fernando não deixa de curtir o momento. "Espetacular. Foi a noite que mais pedi a Deus, no final acabei sendo expulso, mas mesmo assim não deixará de ser uma noite espetacular."

Segundo Luiz Fernando, durante o jogo os uruguaios fizeram ameaças de entradas duras sobre os jogadores do Dragão. Ele disse que não pretendia acertar o adversário com o braço, mas o árbitro argentino Dario Herrera foi rígido demais ao aplicar o cartão vermelho no final do jogo.

"Os caras (uruguaios) estavam falando muito, que iam bater, quebrar a perna e tal. Aí, quando o cara bateu, fui meio que virar e acho que nem pegou na cara, mas o juiz (Dario Herrera) veio seco para me expulsar. Agora, é esfriar a cabeça, ficar de fora do primeiro jogo da semifinal, mas vou estar na torcida pelo time."

Nas partidas em que o artilheiro Luís Suárez pôde jogar no retorno ao Nacional (Uruguai), Luiz Fernando se destacou e acabou roubando a cena após quatro meses de Atlético-GO. "Demorei (a marcar gols). No Uruguai, pude fazer um gol. Hoje (terça-feira) pude fazer dois e espero que estes três (gols) possam se multiplicar e que possam vir muito mais (gols)", projetou o Talismã atleticano.