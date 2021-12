Esporte Luxemburgo se despede do Cruzeiro e revela 'muita tristeza' com demissão Treinador tinha vínculo por mais dois anos e cogitava encerrar a carreira com a equipe na elite do Brasileiro, em 2023

Minutos após o anúncio do Cruzeiro, nesta terça-feira (28), de que a nova gestão decidiu rescindir seu contrato e de toda a comissão técnica, Vanderlei Luxemburgo se manifestou por meio de um vídeo nas redes sociais e lamentou a demissão. Ele tinha vínculo por mais dois anos e cogitava encerrar a carreira com a equipe na elite do Campeonato Brasileiro, em 2023. "Uma boa ta...