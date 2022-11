Um lance inusitado na vitória da Holanda sobre Senegal na estreia das seleções na Copa do Mundo 2022 virou meme. A internet, que não perdoa, não deixou passar a mão 'boba' do meia Frenkie de Jong, da Holanda, em disputa com o senegalês Cheikhou Kouyaté.

"De Jong pegou nos países baixos do Kouyaté", escreveu um internauta. Outro disse que a ação do jogador europeu tirou o adversário de jogo.

"Mãozada do De Jong nos países baixos tirou o Kouyaté do jogo, mané, que isso", disse.

No lance, Kouyaté deu um bonito chapéu no meio-campo e foi atingido por De Jong na parte íntima. O jogo foi paralisado para atendimento médico ao volante senegalês, que precisou ser substituído pouco depois, com dores na coxa.

Leia também

- Holanda marca dois no final e vence Senegal em estreia na Copa do Qatar

- Vitória da Holanda marca estreia de goianos na arbitragem da Copa do Mundo