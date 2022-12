Pelé nasceu para o mundo em Três Corações (MG), mas a gênese dele para o esporte se deu em Bauru (SP), ainda um menino magro que encantava os torcedores com o raro talento. Aliás, único, inigualável. Era um desconhecido quando começou a despontar no futebol no infanto-juvenil no Bauru Atlético Clube (BAC). Por ser um time de meninos, era conhecido pelo diminutivo - o Baquinho, treinado pelo ex-jogador Waldemar de Brito. Ele é considerado o descobridor do Rei, por não só tê-lo dirigido como, também, por ajudá-lo a chegar ao Santos.

Nascido em Bauru e médico ortopedista formado na primeira turma de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), Nelson de Azevedo Paes Barreto era jovem, como Pelé, quando teve a honra de enfrentá-lo. Era Nelsinho, atacante do Caçula, um outro time de meninos que fora criado em Bauru para alavancar a marca de um refrigerante, o guaraná.

À época, foi disputado o Campeonato Bauruense Infanto-Juvenil. Nelson de Azevedo acredita que tenha sido em 1952-1953, com cerca de 30 participantes. O Baquinho e o Caçula chegaram à final. Pelé e os companheiros de time não conseguiram fazer gol sobre o Caçula no tempo regulamentar. Só decidiram o jogo e garantiram o título, segundo Nelson, na prorrogação, com vitória de 3 a 0.

“O Baquinho tinha a fama de golear os adversários. Naquele dia, teve dificuldades. Para nós, foi a glória”, atesta o médico, que vive em Goiânia há cerca de 60 anos. Pelé morava na Rua Sete de Setembro, em Bauru. O pai dele, Dondinho, jogava no time adulto do BAC.

Craque precoce, Pelé jogava contra adolescentes maiores e mais fortes. “Naquele tempo, geralmente jogávamos com camisas de adultos”, explica. O Baquinho goleou por 6 a 0, depois, a equipe de Nelsinho em amistoso.

Em outra ocasião, Nelsinho e outros garotos organizaram uma equipe para jogar em Piratininga (SP), município vizinho a Bauru.

Nos tempos do futebol raiz, o time viajou num caminhão. Ao juntar os meninos, viram Pelé na calçada de casa. Logo, o craque do Baquinho foi convidado. Pediu um tempo, foi pedir autorização dos pais e, depois, se juntou ao time. “O que ele (Pelé) fazia em campo, só nós sabíamos. Era craque”, aponta o companheiro de infância de Pelé, que morreu com 82 anos nesta quinta-feira (29). Um pouco mais velho, Nelson tem 85 anos.

Os dois voltariam a se encontrar outras vezes, de forma esporádica. Uma delas, no amistoso em que o Santos veio a Goiânia e empatou de 3 a 3 com o Goiás, no dia 19 de março de 1968. Nelson foi ao encontro de Pelé num hotel da capital goiana.

Por último, houve uma homenagem ao Rei do Futebol promovida pelo prefeito de Bauru, em março de 1975, assim que Pelé parou de jogar pelo Santos e antes de se transferir para o Cosmos (Estados Unidos). Foi formada uma seleção de Bauru, com ex-atletas do Caçula, para enfrentar o Baquinho.

O craque, claro, era a estrela da festa de volta às origens. Porém, numa circunstância oposta, completamente diferente. Era Pelé, o Rei do Futebol, distante dos tempos de infância em que chegou a ser chamado de Dico e Gasolina.

Já médico, Nelson de Azevedo foi um dos convidados. “Ele (Pelé) chegou ao vestiário, autografou uma camisa e me deu. Mas era um outro momento, uma situação atípica. Era o melhor jogador do mundo, o Rei”, citou o médico ortopedista, que teve a foto do jogo, ao lado da majestade do futebol, estampada no jornal Folha de S. Paulo. A seleção de Bauru venceu o Baquinho por 6 a 4, segundo ele. “Tive o privilégio de jogar contra ele três vezes e uma a favor”, conta Nelson.

Segundo ele, Bauru precisa ser lembrada em termos de carreira e história de Pelé. Se nasceu em Três Corações e despontou para o mundo em Santos, Pelé tem berço no futebol em Bauru.

Pelé e Nelson tiveram trajetórias distintas na vida. Mas o Baquinho e o Caçula fizeram parte da trajetória do Atleta de Século e do médico. Evidente que Nelsinho chora a morte do menino que morava na Rua Sete de Setembro. É história que não se apaga. O resto, escrito pela arte do Rei do Futebol, está gravado. É memória que também não se apagará.