Esporte Maguinho comemora acerto com Goiás: 'oportunidade da vida' Ex-lateral direito do Vila Nova, Maguinho foi apresentado pelo clube esmeraldina e terá contrato de três temporadas

O lateral direito Maguinho, de 30 anos, foi apresentado oficialmente como reforço do Goiás nesta segunda-feira (17) e classificou a assinatura de contrato por três temporadas como a oportunidade da vida dele no futebol brasileiro. Essa será a primeira vez que o jogador disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador volta ao Brasil após três temporadas no fut...