Apesar de ter perdido a decisão para a Argentina nos pênaltis, Mbappé marcou os 3 gols na decisão da Copa do Qatar e conquistou a Chuteira de Ouro com 8 gols. Nesta disputa, Messi ficou em segundo, com 7 gols - a final do Mundial terminou em 3 a 3, com os sul-americanos vencendo nos pênaltis por 4 a 2.

Companheiros de Paris Saint-Germain, Mbappé e Messi disputaram o prêmio de principal goleador do Mundial literalmente até a prorrogação da última partida do torneio.

O francês de 23 anos --completa 24 na terça, 20 de dezembro-- entrou na final empatado com Messi, ambos com 5 gols, um a mais que Giroud e Julián Álvarez. Messi tomou a ponta na artilharia ao abrir o placar, em cobrança de pênalti, no primeiro tempo.

Na etapa final, com 2 a 0 contra no placar, a França se lançou ao ataque e empatou a partida, duas vezes com Mbappé --a primeira, de pênalti, e a segunda, pegando de primeira um cruzamento de Thuram.

Na prorrogação, Messi voltou a marcar em lance confuso e chorado, colocando a Argentina na frente e empatando novamente a artilharia. Mas, perto do fim, um novo pênalti deu a chance de Mbappé fazer um hat trick (quando marca três vezes) na final. E ele não desperdiçou.

Na decisão por pênaltis, Messi e Mbappé voltaram a marcar, mas este gol não conta nas estatísticas da artilharia.

Somado ao gol no título contra a Croácia, em 2018, Mbappé se torna o maior artilheiro das finais, com 4 gols. Também iguala a marca do inglês Geoff Hurst, que marcou 3 vezes em 1966, na final vencida pela Inglaterra contra a Alemanha (4 a 2).

Mbappé supera os artilheiros das Copas de 2014 e 2018 --o colombiano James Rodríguez e o inglês Harry Kane, ambos com 6 gols. No Mundial de 2010, na África do Sul, quatro jogadores dividiram a artilharia, todos com 5 gols: Thomas Müller (Alemanha), David Villa (Espanha), Sneijder (Holanda) e Forlán (Uruguai).

Em 2006, o alemão Klose também precisou de apenas 5 gols para sair como principal goleador.

É preciso voltar até 2002 para encontrar um artilheiro de igual porte. Ronaldo fez os mesmos 8 gols na campanha do último título da seleção brasileira.

O título de maior artilheiro em uma única edição de Copa do Mundo ainda é do francês Just Fontaine, com 13 gols em 1958.

E o maior artilheiro somando todas as Copas é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols, seguido por Ronaldo, com 15. Mbappé já aparece com 12 gols nesta lista --atrás de Gerd Müller (14) e Messi e Fontaine (13), e empatado com Pelé.

